«Каждый день вся машина белая от пыли». Как разбирают единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс «СнежКом»

На днях жители микрорайона Павшинская Пойма в Красногорске пожаловались на строительную пыль в воздухе. Она появилась в результате начала самой активной фазы демонтажа здания единственного в России всесезонного горнолыжного комплекса «СнежКом». Две недели назад здесь появились экскаваторы, которые начали крошить бетонную конструкцию гигантскими клешнями.
Корреспондент MSK1.RU Артем Устюжанин отправился в Красногорск, чтобы посмотреть, что творится на территории «СнежКома», и лично узнать у жителей близлежащих домов, что они об этом думают.
Звук работы отбойных молотков на самой высокой части горнолыжного комплекса слышен на весь Красногорский бульвар. Периодически появляются клубы строительной пыли, и бетонные обломки летят вниз. Мелкие частицы разносятся ветром по всей округе, их можно увидеть на темных предметах, почувствовать на зубах и лице.
За забором, впритык к демонтируемому гиганту, стоят небольшие торговые точки. Здесь есть несколько кафе и магазинчики.
— Как вам работается при таком шуме? — спрашиваю я женщину, сидящую за кассой в сувенирной лавке. — Не мешает?
— Оттого, что я отвечу вам, снос остановят? — усмехается она. — Не остановят!
Я отправляюсь на другой конец «СнежКома», где разбирает здание уже тяжелая техника. В непосредственной близости от площадки стоит жилая многоэтажка.
— Пыли столько, что у меня машина вся белая, — рассказывает Юля, гуляющая с маленьким сыном. — Дома окна не откроешь, особо теперь на улице не погуляешь. Очень шумно. Работают они допоздна. В темное время суток можно видеть искры от газосварки — режут металлоконструкции.
На другой стороне дома, прямо напротив разбираемого здания, находится центр для развития детей «Продленка». Его директор Петр Архипенко рассказал, что строительную пыль приходится сметать с машины каждый день, потому что он паркуется возле забора.
— А заниматься с детьми шум нам особо не мешает, — отметил Петр. — Да и пыли стало немного меньше, потому что, когда работает спецтехника, одновременно места разбора поливают водой из шланга.
— Режут бетон, пыль летит до 9-го этажа. Громко работают отбойными молотками! Окна держим закрытыми. И это притом что мы живем в комплексе, который находится немного дальше — за этими домами, — показывает Павел на многоэтажку рядом. — Но самая большая проблема даже не в этом, а в том, что сносят такое уникальное сооружение. Мы переживаем и считаем, что это ужасно.
С балкона 24-го этажа видно, что с площадки вывозятся металлические и бетонные обломки большими грузовиками, а подъемные краны методично спускают вниз большие части металлических опор с крыши.
Напомним, горнолыжный комплекс «СнежКом» представлял собой снежный склон длиной 365 и шириной 60 метров. Он был одним из самых протяженных среди существующих искусственных склонов и занимал площадь в 24 тысячи квадратных метров. На склоне вне зависимости от внешней температуры имитировался альпийский климат, температура воздуха — от -5 до
Историю «СнежКома» — от создания амбициозного спорткомплекса до банкротства и сноса — мы рассказывали здесь.