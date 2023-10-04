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Снос «СнежКома»Репортаж

«Каждый день вся машина белая от пыли». Как разбирают единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс «СнежКом»

Репортаж из микрорайона Красногорска, где стоит шум от работы отбойных молотков и летит строительная пыль

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К разбору всесезонного горнолыжного комплекса «СнежКом» в Красногорске подключились экскаваторы

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На днях жители микрорайона Павшинская Пойма в Красногорске пожаловались на строительную пыль в воздухе. Она появилась в результате начала самой активной фазы демонтажа здания единственного в России всесезонного горнолыжного комплекса «СнежКом». Две недели назад здесь появились экскаваторы, которые начали крошить бетонную конструкцию гигантскими клешнями.

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Видео: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Корреспондент MSK1.RU Артем Устюжанин отправился в Красногорск, чтобы посмотреть, что творится на территории «СнежКома», и лично узнать у жителей близлежащих домов, что они об этом думают.

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Звук работы отбойных молотков на самой высокой части горнолыжного комплекса слышен на весь Красногорский бульвар. Периодически появляются клубы строительной пыли, и бетонные обломки летят вниз. Мелкие частицы разносятся ветром по всей округе, их можно увидеть на темных предметах, почувствовать на зубах и лице.

Строительная пыль разносится с большой высоты со всей округе

Строительная пыль разносится с большой высоты со всей округе

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За забором, впритык к демонтируемому гиганту, стоят небольшие торговые точки. Здесь есть несколько кафе и магазинчики.

— Как вам работается при таком шуме? — спрашиваю я женщину, сидящую за кассой в сувенирной лавке. — Не мешает?

— Оттого, что я отвечу вам, снос остановят? — усмехается она. — Не остановят!

Этот сувенирный магазин расположен у подножья горнолыжного комплекса

Этот сувенирный магазин расположен у подножья горнолыжного комплекса

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Я отправляюсь на другой конец «СнежКома», где разбирает здание уже тяжелая техника. В непосредственной близости от площадки стоит жилая многоэтажка.

— Пыли столько, что у меня машина вся белая, — рассказывает Юля, гуляющая с маленьким сыном. — Дома окна не откроешь, особо теперь на улице не погуляешь. Очень шумно. Работают они допоздна. В темное время суток можно видеть искры от газосварки — режут металлоконструкции.

Работы по демонтажу продолжаются до позднего вечера

Работы по демонтажу продолжаются до позднего вечера

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На другой стороне дома, прямо напротив разбираемого здания, находится центр для развития детей «Продленка». Его директор Петр Архипенко рассказал, что строительную пыль приходится сметать с машины каждый день, потому что он паркуется возле забора.

Машины жителей соседних домов периодически покрываются строительной пылью

Машины жителей соседних домов периодически покрываются строительной пылью

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Рядом со стройкой находится детский клуб

Рядом со стройкой находится детский клуб

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— А заниматься с детьми шум нам особо не мешает, — отметил Петр. — Да и пыли стало немного меньше, потому что, когда работает спецтехника, одновременно места разбора поливают водой из шланга.

Помимо горных лыж, в комплексе было много спортивных секций для детей. Местные жители до сих пор очень жалеют о закрытии «СнежКома»

Помимо горных лыж, в комплексе было много спортивных секций для детей. Местные жители до сих пор очень жалеют о закрытии «СнежКома»

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— Режут бетон, пыль летит до 9-го этажа. Громко работают отбойными молотками! Окна держим закрытыми. И это притом что мы живем в комплексе, который находится немного дальше — за этими домами, — показывает Павел на многоэтажку рядом. — Но самая большая проблема даже не в этом, а в том, что сносят такое уникальное сооружение. Мы переживаем и считаем, что это ужасно.

Павел с сыном не открывают окна дома на 9-м этаже

Павел с сыном не открывают окна дома на 9-м этаже

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С балкона 24-го этажа видно, что с площадки вывозятся металлические и бетонные обломки большими грузовиками, а подъемные краны методично спускают вниз большие части металлических опор с крыши.

Так здание выглядит сейчас

Так здание выглядит сейчас

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Металлические обломки вывозят КАМАЗами

Металлические обломки вывозят КАМАЗами

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Напомним, горнолыжный комплекс «СнежКом» представлял собой снежный склон длиной 365 и шириной 60 метров. Он был одним из самых протяженных среди существующих искусственных склонов и занимал площадь в 24 тысячи квадратных метров. На склоне вне зависимости от внешней температуры имитировался альпийский климат, температура воздуха — от -5 до -7 °C, а влажность — 65%. Внутри комплекса постоянно работали 56 охладителей, которые также осушали воздух.


Историю «СнежКома» — от создания амбициозного спорткомплекса до банкротства и сноса — мы рассказывали здесь.

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