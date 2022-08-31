Борьба с репрессиями, антиалкогольная кампания, гласность и перестройка — чем запомнился нам Михаил Горбачев

В ночь на 31 августа в Москве скончался Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Из биографии президента СССР видно — он стремился к открытости, свободе и демократии. Мы собрали важные моменты из деятельности политика, которыми он запомнился своим гражданам.



В мае 1985 года Михаил Горбачев начал антиалкогольную кампанию. Цены на спиртные напитки выросли на 45%, производство сократилось, вырубались виноградники. Инициатива привела к увеличению продолжительности жизни и снижению уровня преступлений, совершенных на почве алкоголизма;



в апреле 1986 года после посещения Волжского автозавода в Тольятти президент СССР создал отраслевой научно-технический центр на базе АВТОВАЗа. Это стало значимым событием для советского автопрома. Тогда же Михаил Горбачев впервые употребил слово «перестройка», которое стало лозунгом новой эпохи, начавшейся в стране;

в конце этого же года политик вернул из ссылки лауреата Нобелевской премии академика Андрея Сахарова;

в 1987 году на январском пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил курс на перестройку. Цели реформ — улучшение экономики, преодоление эпохи застоя и демократизация общества;



примерно в это же время последовало снятие партийной цензуры на СМИ и произведения культуры, этот процесс получил название «гласность»;

13 августа 1990 года политик подписал указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20–50-х годов». С этого момента репрессии на почве политических, социальных, национальных, религиозных и других мотивов стали вне закона. Все права граждан, которые подвергались репрессиям до этого, были восстановлены;

годов». С этого момента репрессии на почве политических, социальных, национальных, религиозных и других мотивов стали вне закона. Все права граждан, которые подвергались репрессиям до этого, были восстановлены; к 15 февраля 1989 года из Афганистана были выведены советские войска.

Стало известно, что Михаила Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Мы собираем главную информацию в онлайн-трансляции.

