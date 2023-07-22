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Строительство ЖК на Лосином острове

«Для кого строятся эти тысячи квартир?» Москвичи — о планах Собянина на Лосиный остров

Столичные власти хотят «реабилитировать» территорию нацпарка, но горожане выступили против этого

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Московские власти планируют «реабилитировать» Лосиный остров, но горожане не согласны с таким решением

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В конце июня в Госдуме приняли законопроект, который разрешит строительство на особо охраняемых природных территориях. Согласно тексту документа, крупнейшая зеленая зона столицы — Лосиный остров — может перейти в управление городских властей.

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина уже появились «планы по реабилитации» заповедной зоны, однако глава города заявил, что строить жилье на территории нацпарка не будут. Но местные экоактивисты жалуются на то, что в самом центре Лосиного острова уже строят многоэтажные дома. Подобные сообщения мэр назвал «спекуляциями».

Наши читатели сильно возмутились из-за сложившейся вокруг нацпарка ситуации. Они считают, что население столицы и так слишком плотное, поэтому новые дома в таком количестве городу не нужны.

— Для кого он строит эти дома? Он хочет всю Россию в Москву перетащить? — недоумевает горожанин.

— Мне вот интересно, для кого строятся все эти сотни домов и десятки тысяч квартир? Очередникам никто ничего не дает, — отметил москвич.

— Меня одно поражает: кто владеет потом этим и кто это всё покупает? Цены бешеные. Я, например, 17 лет живу в Москве, и накопить денег нет возможности. Работа обычная, — пожаловался житель столицы.

Многие москвичи заявили о том, что случай с Лосиным островом — далеко не единственная вырубка зеленых зон в городе.

— А Сокольники? От Рижской с эстакады — 3 высотки. Да, на краю Сокольников, но так нагло уродуют ландшафт парка! — написал наш читатель.

— Я вам сочувствую искренне. Потому что у нас в районе тоже весь Битцевский лес почти раскурочили и застраивают потихоньку, — сказал горожанин.

— Очень жалко Лосиный остров. Так же изуродовали всю территорию у метро «Ботанический сад». Если даже скрепя сердце можно было простить хорду, которая тяжеловесно нависает на маленьким приземистым райончиком, то застройку убогими человейниками простить никак нельзя, — рассердился москвич. — А еще этот уродливый то ли бизнес-центр, то ли жилой дом вплотную к МЦК и с окнами на хорду. И всё это на узенькой улочке — ну не идиотизм ли?

— Рубят леса вокруг Москвы со стороны Красногорска и Пятницкого шоссе, в Мытищах, по Варшавскому шоссе, на западе между Можайским и Рублево. Ужас! При Лужкове эти территории считались легкими мегаполиса, — добавил наш читатель.

Проблема экологии — далеко не единственная из тех, которые волнуют москвичей. Наши читатели уже жаловались на плохое качество медицины и слишком бурное строительство в городе.

Мы публиковали обзор обещаний Собянина, которые он дал горожанам, когда только вступил на пост мэра. MSK1.RU рассказывал, что из этого глава города действительно выполнил, а что так и осталось просто словами.

Ранее мы рассказывали о самых масштабных вырубках зеленых зон в Москве, а также поговорили с муниципальными депутатами о том, почему Лосиный остров попал в беду и что именно ему грозит.

Кроме того, мы показывали, как выглядит жилой комплекс, который строят на Лосином острове.

Почитайте также наши материалы, посвященные сравнению политики Собянина и Лужкова

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