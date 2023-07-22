«Для кого строятся эти тысячи квартир?» Москвичи — о планах Собянина на Лосиный остров

— Меня одно поражает: кто владеет потом этим и кто это всё покупает? Цены бешеные. Я, например, 17 лет живу в Москве, и накопить денег нет возможности. Работа обычная, — пожаловался житель столицы.

Многие москвичи заявили о том, что случай с Лосиным островом — далеко не единственная вырубка зеленых зон в городе.

— А Сокольники? От Рижской с эстакады — 3 высотки. Да, на краю Сокольников, но так нагло уродуют ландшафт парка! — написал наш читатель.

— Я вам сочувствую искренне. Потому что у нас в районе тоже весь Битцевский лес почти раскурочили и застраивают потихоньку, — сказал горожанин.